Brede lach op gezicht Arjen Robben

Arjen Robben dolbij met rentree. Ⓒ ANP/HH

ALMERE - Arjen Robben krijgt de lach niet van zijn gezicht na zijn officieuze rentree als profvoetballer, in het shirt van zijn jeugdliefde FC Groningen. Onder de warme zon bij het stadion van tegenstander Almere City (1-1) vertelt de 36-jarige sterspeler uitgebreid over de dag van zijn terugkeer, zijn fysieke gesteldheid, het niveau bij FC Groningen, de Champions League-finale én zanger Jan Smit. „Hij was gelukkig niet boos...”