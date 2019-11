Veltman: ’Twee rode kaarten voor PEC’

„We speelden tegen Feyenoord in het eerste half uur goed”, zei hij. „Maar we begonnen nu misschien nog wel beter. We speelden echt goed en stonden na 20 minuten met 3-0 voor. Daarna verzuimen we 4-0 te maken en geven we een goal weg. In de tweede helft krijgen we het nog lastig ook.”

„We moeten het niet zo ver laten komen”, zei Veltman. „Maar volgens mij hadden ze ook wel twee rode kaarten mogen krijgen”, doelde hij op op harde overtredingen van Gustavo Hamer en Mustafa Saymak. „Laten we dat eerste half uur dinsdag meenemen naar Chelsea en daar 90 minuten zo spelen.”

Bekijk ook: Ajax maakt het zichzelf lastig in Zwolle