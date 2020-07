Real-coach Zidane rekent zich niet rijk na puntenverlies Barça

Real gaat op zoek naar de zesde zege op rij sinds de hervatting van La Liga. De koploper wil profiteren van het gelijkspel van aartsrivaal FC Barcelona van dinsdagavond tegen Atlético Madrid (2-2). Bij winst tegen Getafe zet Real de Catalanen op een achterstand van 4 punten.

Barcelona lijkt de weg kwijt met drie gelijke spelen in de laatste vier competitieduels, maar Zidane weigert zich al rijk te rekenen. „De realiteit is dat we nog 18 punten kunnen verliezen”, zei hij. „Je kan wiskundig gezien niet zeggen dat we al kampioen zijn. Ik heb als speler vaker in deze situatie gezeten. Wij zullen niet verslappen.”

„We hebben echt nog niets gewonnen”, aldus Zidane. „Het is mijn taak dat te zeggen en het is de realiteit. „Ons vertrouwen is groot, maar zeker niet te groot. We moeten alle wedstrijden blijven winnen. We tellen op dit moment slechts één puntje meer dan Barcelona. Dat wil niets zeggen. We zijn op de goede weg, maar je moet telkens weer goede prestaties blijven neerzetten.”