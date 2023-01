Coach Spakenburg droomt na stunt ’die te mooi is voor woorden’ van duel in volle Kuip

„Dit is gewoon te mooi voor woorden”, vertelde Spakenburg-coach Chris de Graaf na afloop voor de camera’s van ESPN. „Dat je wint is een, dat is al onbegrijpelijk, maar de manier waarop daar ben ik zo vrolijk van. Iemand vroeg net: waarom bleef je zo rustig? Nou als je afspraken maakt en die worden zó goed uitgevoerd... We hebben volgens mij in de 73e minuut de eerste kans weggegeven. Uit in de Euroborg. Dan kan je als tweededivisionist best wel trots zijn, toch?”

Toch kreeg ook De Graaf in de blessuretijd enigszins last van spanning. „Al viel het mee. Ik moet zeggen, die zeven minuten blessuretijd vond ik niet leuk, daarin draait het om toevalligheden. Dan gaan ze pompen en moet het even meezitten. Verder zat ik wel rustig en als we elke week zo spelen, kan ik rustig blijven.”

Wat hem betreft, trekt De Graaf in de volgende ronde ’rustig’ naar de Kuip. „Je kan wel zeggen: ik wil De Treffers of Katwijk, maar ik ben een romanticus. Ik wil herinneringen maken, geschiedenis schrijven. Het is toch fantastisch als je naar een volle Kuip zou mogen?”

Groningse blijdschap

Koos Werkman is als rasechte Groninger meestal in mineur als FC Groningen verliest, maar donderdag deed de nederlaag van de Eredivisie-club hem geen pijn. „Ik ben redelijk blij ja, want voor mij was dit wel speciaal. Ik ben opgeleid bij Groningen en heb ook bij het eerste gezeten. Ik vind FC Groningen een prachtige club en het is doodzonde dat het nu helemaal niet goed gaat, maar het maakt me vandaag allemaal niks uit. Van zo’n wedstrijd spelen als vanavond in de Euroborg durf je niet eens te dromen.”

Werkman had genoten van de stunt van Spakenburg, dat in de clubhistorie zeven keer eerder een profclub uitschakelde in de beker, maar nog nooit een Eredivisie-club in een uitwedstrijd. „Het is de laatste 20, 30 jaar sowieso heel weinig voorgekomen dat een club uit de tweede divisie wint van een Eredivisie-club”, wist Werkman. „Dus dit is tamelijk bizar. We hopen nu voor de achtste finales op een mooie club als tegenstander die we thuis mogen ontvangen. Die kunnen we dan ook mooi pakken.”