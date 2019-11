Live: Feyenoord zint op wraak tegen Rangers

Volg de duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

AZ

Van de drie Nederlandse deelnemers aan de groepsfase van de Europa League heeft AZ de beste kansen zich te plaatsen voor de volgende fase.

Tegen FK Partizan (aanvang 18.55 uur) heeft de Alkmaarse club donderdag in Den Haag genoeg aan een gelijkspel om samen met het al gekwalificeerde Manchester United te ’overwinteren’ in het toernooi.

Feyenoord

Feyenoord heeft thuis tegen Rangers (ook 18.55 uur) een zege nodig om mee te blijven doen, met de uitwedstrijd tegen Porto verder nog te gaan.

Trainer Dick Advocaat wilde zijn elftal, door blessures gehandicapt, niet direct als favoriet bestempelen voor het duel met zijn oude club. „Ik zou het een verrassing vinden als wij weten te winnen”, liet de 72-jarige Hagenaar weten in zijn vooruitblik.

Het eerste duel tussen Rangers en Feyenoord eindigde in een 1-0 zege voor de Schotten.

PSV won in Eindhoven met 3-2 van Sporting. Ⓒ Reuters

PSV

PSV speelt bij Sporting Lissabon (21.00) en kan zich waarschijnlijk geen misstap veroorloven, na de nederlaag bij LASK in Oostenrijk in het vorige duel. In de stand hebben de Portugezen 2 punten meer en staat PSV gelijk met LASK. „We willen Europees blijven meedoen”, zegt coach Mark van Bommel in Portugal. „Als je die ambitie hebt moet je ook hier iets kunnen laten zien.”

