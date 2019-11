Live: PSV de weg kwijt in Portugal

Volg het duel van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

PSV kan zich bij Sporting Lissabon (vanaf 21.00 uur) waarschijnlijk geen misstap veroorloven, na de nederlaag bij LASK in Oostenrijk in het vorige duel. In de stand hebben de Portugezen twee punten meer en staat PSV gelijk met LASK. „We willen Europees blijven meedoen”, zegt coach Mark van Bommel. „Als je die ambitie hebt, moet je ook hier iets kunnen laten zien.”

Eerder op de avond plaatste AZ zich via een miraculeuze ontsnapping tegen Partizan Belgrado (2-2) voor de tweede ronde, terwijl Feyenoord met hetzelfde resultaat niet veel opschoot tegen Glasgow Rangers. De ploeg van Dick Advocaat moet nu het laatste groepsduel bij FC Porto winnen, terwijl het eveneens moet hopen op een zege van Glasgow Rangers op Young Boys.

