Russische voetballers een jaar na mishandeling weer vrij

Onder grote belangstelling van de media verlieten de twee internationals de gevangenis in de regio Belgorod. Mamajev en Kokorin waren in het zwart gekleed en hadden een capuchon over hun hoofd. Ze stapten direct een klaarstaande SUV in.

Middenvelder Mamajev (31) en aanvaller Kokorin (28) mishandelden in oktober vorig jaar eerst een man op straat in Moskou en gingen vervolgens in een café op de vuist met een ambtenaar. Bewakingscamera's registreerden beide incidenten. De beelden werden uitgezonden door Russische media.

Mamajev en Kokorin, spelers van respectievelijk Krasnodar en Zenit Sint-Petersburg, meldden zich zelf bij de politie. Ze zitten sindsdien achter de tralies. In mei werden ze veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf wegens zware geweldpleging. Een rechtbank in Moskou bepaalde begin deze maand dat ze onder voorwaarden nu al vrijkomen.