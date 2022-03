Titelfavoriet Verbij maakt gemene smakkerd in Hamar: ’Het deed wel pijn’

Verbij ging op topsnelheid door de bocht, gleed weg en knalde vol in de boarding. De klap was luid en duidelijk hoorbaar aan de andere kant van het iconische Vikingskipet. ,,Met schaatsen val je nooit prettig, maar ik had nu ook geen tijd meer om te draaien”, blikte Verbij terug. ,,Je wilt eigenlijk met je rug in de boarding komen en niet met je benen. Dat gebeurde nu wel. Het deed wel pijn.”

De vijfvoudig wereldkampioen maakte enige tijd later zijn training af en reed ook alweer een temporondje. Dat oogde goed. ,,Ik heb nieuwe schoenen en die wilde ik graag nog even uittesten. Dat ging prima. Ik maak wel snelheid en denk dat ik hier aardig op kan rijden.”

Verbij won het mondiale sprinttoernooi in 2017 al een keer in Calgary, en hij is ook in Hamar een van de grote kanshebbers op WK-goud. ,,Op dit moment voelt mijn lichaam goed, al komt de stijfheid vaak pas uren later”, aldus Verbij. ,,Als ik straks kreupel rondloop, ga ik niet rijden. Maar dat verwacht ik niet.”

De geboren Zuid-Hollander is nu ook extra gebrand om te winnen, omdat de Winterspelen van Peking voor hem uitliepen op een teleurstelling. Op de olympische 500 meter kon hij geen potten breken en op de 1000 meter brak hij zijn rit voortijdig af nadat hij zich uiterst sportief toonde door op de kruising voorrang te verlenen aan zijn concurrent Laurent Dubreuil uit Canada.