Guus Hiddink: elkaar moed in spreken

„Het is een heel ongewone situatie. Ik krijg berichtjes van relaties uit landen als Australië, Spanje, Engeland en Zuid-Korea en daarin spreken we elkaar moed in”, aldus de ervaren oefenmeester, die zijn rol als adviseur van de technische staf van PSV bruusk heeft moeten afbreken.

„Als je naar het voetbal kijkt is dat jammer, want de resultaten werden de laatste tijd beter, maar dat is allemaal ondergeschikt aan andere dingen. Op dit moment is de gezondheid veel belangrijker. We moeten er nu allemaal het beste van proberen te maken. Ik heb voor mezelf een schema opgesteld om genoeg te trainen en te fietsen, want je moet wel zorgen dat je fit blijft.”