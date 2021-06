Frank de Boer: ’Het experiment is niet mislukt’

„Of het experiment met 5-3-2-systeem is mislukt? Nee hoor. Ik maak me helemaal geen zorgen. We hebben er pas één keer op getraind, slechts drie keer tien minuten. Bovendien hebben we toen ook 4-3-3 gespeeld”, aldus De Boer tegenover de NOS.

„Daarnaast sloten Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong pas later aan. Je kunt dan niet meteen verwachten dat we de sterren van de hemel spelen. Al hoop je dat natuurlijk wel. Dat het beter moet, lijkt met duidelijk. Ik heb een paar goede momenten gezien, maar dat waren er te weinig.”

De Boer blijft desondanks fan van het 5-3-2-systeem. „Ik ben ervan overtuigd dat we hier goed mee kunnen spelen, omdat ik denk dat we de spelers ervoor hebben. Wout Weghorst en Memphis Depay kunnen dit, evenals Denzel Dumfries, die honderd procent in zijn kracht komt. Owen Wijndal kan opkomen, Stefan de Vrij speelt bij Internazionale alleen maar zo en onze middenvelders zijn heel allround.”

Uit de woorden van De Boer viel op te maken dat 4-3-3 vooral een optie is, als er wat moet worden geforceerd. „Met 4-3-3 zet je sneller druk, maar dat kost veel kracht. Wil je dat vanaf de aftrap doen of hoop je dat je het eventueel pas later in kan zetten?”

Tim Krul moest tegen Schotland twee keer vissen. Ⓒ BSR Agency

Tim Krul

Het baart De Boer geen zorgen dat Tim Krul weer door een afstandsschot werd gepasseerd. „Volgens mij zat die bal er best aardig in”, zei de bondscoach. „Ik moet het nog eens goed bekijken.”

Krul werd eind maart tijdens het uitduel in de WK-kwalificatie met Turkije (4-2) ook drie keer geklopt met een schot van buiten het strafschopgebied. „Maar Tim hoeft niets te bewijzen”, zegt De Boer. „Hij heeft een uitstekend seizoen gedraaid. Hij is een goede doelman. Ik maak mij geen zorgen.”

Maarten Stekelenburg draagt rugnummer 1 tijdens het EK en Tim Krul nummer 13. „Maar daar moet je niet te veel uit afleiden”, aldus De Boer. „Krul heeft al langer nummer 13.”

De ploeg van De Boer kwam in het Estádio Algarve twee keer op achterstand, Memphis Depay tekende twee keer voor de gelijkmaker. Zondag oefent Nederland in Enschede nog tegen Georgië.