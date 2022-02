Bom ontploft in Braziliaanse teambus

De bom zou zijn afgegaan toen de bus bij het eigen stadion in Salvador arriveerde. Bahia zou daar een regionale bekerwedstrijd tegen Sampaio Correa spelen.

Doelman Danilo Fernandes moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd met ’verwondingen aan zijn gezicht’, terwijl ook linksback Matheus Bahia en Marcelo Cirino gewond uit de bus kwamen. Ondanks het incident, werd de bekerpot gewoon gespeeld én met 2-0 gewonnen.

Scherf in gezicht

„De club kan bevestigen dat er een bom is ontploft binnen de bus, bij aankomst bij Fonte Nova. Onze spelers zijn gewond geraakt. Onze grootste zorg is dat onze keeper is geraakt door een scherf in zijn gezicht”, twitterde de club later.

Niet veel later tweette de club dat het ’goed gaat’ met de sluitpost, maar dat hij nog wel een nacht in het ziekenhuis moet blijven na ’meerdere verwondingen in gezicht, nek en andere ledematen’.

Bahia-baas Guto Ferreira prees de waardigheid en professionaliteit van de spelers voor de moedigheid om gewoon de bekerwedstrijd te willen spelen.

Steun van andere clubs

Andere Braziliaanse clubs steunen het getroffen Bahia. Zo schreef Internacional: „We staan met jullie. We willen onze verontwaardiging uitren over weer een gewelddadige aanval in het Braziliaanse voetbal.”

Botafogo noemt het ’onacceptabel’. „Een criminele actie die serieus moet worden onderzocht. We staan achter de collega’s van Bahia.”