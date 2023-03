Duel Chelsea - Borussia Dortmund later begonnen vanwege druk verkeer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Chelsea en Borussia Dortmund beginnen 10 minuten later

20:45 uur De wedstrijd tussen Chelsea en Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League begint 10 minuten later dan de geplande tijd van 21.00 uur. Reden hiervoor is dat een van de twee teams door de drukte in Londen laat is gearriveerd op Stamford Bridge.

Borussia Dortmund verdedigt een 1-0-voorsprong uit de eerste wedstrijd in Duitsland. Bij de bezoekers zit Donyell Malen bij de aanvang van de wedstrijd op de bank. Voormalig-Ajacied Sébastien Haller start wel in de basis. Bij Chelsea zit Hakim Ziyech ook op de bank.

Feyenoord ontvangt Ajax op 5 april voor halve finale KNVB-beker

17.22 uur: De halve finale tussen Feyenoord en Ajax in het KNVB-bekertoernooi is voor woensdag 5 april in De Kuip vastgesteld. De andere halve eindstrijd tussen Spakenburg en PSV staat voor 4 april op het programma. De gemeente Bunschoten heeft de amateurclub, die FC Utrecht verrassend uitschakelde in de kwartfinales, toestemming gegeven om het duel met de titelverdediger van het bekertoernooi op het eigen Sportpark De Westmaat te spelen.

Bij het duel tussen Feyenoord en Ajax zijn geen supporters van de club uit Amsterdam welkom, zoals al jarenlang steeds geen fans van de bezoekende club naar binnen mogen bij de Klassieker in competitieverband. Feyenoord bekijkt nog welke extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook al in De Kuip, toen voor de competitie. De Rotterdamse club had metershoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld, om te voorkomen dat supporters voorwerpen richting het veld zouden kunnen gooien. Ook werden er speciale maatregelen genomen om de spelersbus van Ajax zonder problemen bij De Kuip te laten arriveren.

De winnaar van de halve finale tussen Feyenoord en Ajax is op zondag 30 april de thuisploeg in de finale. De amateurs van Spakenburg spelen vanwege religieuze overwegingen niet op zondagen. „Maar komende week staat een overleg met alle halvefinalisten op de planning”, zei competitieplanner Timo Reessink van de KNVB afgelopen zaterdag na de loting. „Dan zal dit ongetwijfeld op tafel komen. We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn. Maar de finale staat wel voor een zondag op het programma.”

Müller is het niet eens met Mbappé en ziet Bayern als favoriet

16.48 uur: Thomas Müller is het niet eens met Kylian Mbappé, die zijn club Paris Saint-Germain nog steeds als favoriet voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League ziet. „Hij is een fantastische aanvaller”, blikte de Duitser vooruit naar de beslissende ontmoeting van woensdag tussen Bayern München en de kampioen van Frankrijk. „Maar wij hebben het eerste duel in Parijs met 1-0 gewonnen. Volgens mij zijn we daarom wel in het voordeel.”

Kingsley Coman maakte drie weken geleden het enige doelpunt in Parc des Princes. Bayern München wankelde in de slotfase wel nadat Mbappé was ingevallen. De aanvaller was onvoldoende fit om te starten. De topscorer aller tijden van PSG is er woensdagavond wel vanaf de eerste minuut bij in de Allianz Arena van München. „Ik snap wel dat Kylian veel zelfvertrouwen heeft”, zei Müller. „Hij is een fantastische aanvaller. Iedereen ziet hem denk ik wel graag spelen. Maar als ons plan werkt, dan zullen we hem weinig zien tijdens de wedstrijd.”

Bij PSG ontbreekt Neymar, die een zware enkelblessure heeft opgelopen. „Maar ik denk dat het voor PSG nog belangrijker is dat Mbappé er weer volledig bij is”, zei trainer Julian Nagelsmann van Bayern die geen beroep kan doen op de geschorste Benjamin Pavard. „We moeten ervoor zorgen dat Mbappé en Lionel Messi zo weinig mogelijk aan de bal komen. We gaan ook niet alleen verdedigen. We willen doelpunten maken.”

Matthijs de Ligt start waarschijnlijk in de basis van Bayern München. Ryan Gravenberch en Daley Blind worden niet aan de aftrap verwacht bij de thuisploeg.

Trainer Conte in Champions League terug op de bank bij Spurs

15.15 uur: Trainer Antonio Conte van Tottenham Hotspur keert woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan terug op de bank. De Italiaan ontbrak in de afgelopen vier duels van de Engelse voetbalclub, vanwege de naweeën van een operatie aan een ontstoken galblaas.

„Ik heb de revalidatie onderschat en mezelf en mijn lichaam wat overschat. Ik wilde te snel weer beginnen”, zei Conte, die op 1 februari werd geopereerd en een week later al weer op het trainingsveld stond. Kort na het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met AC Milan, dat in San Siro in 1-0 eindigde, kreeg Conte van de dokters het advies dat hij wat meer tijd moest nemen voor zijn herstel. Hij gaf daar gehoor aan en bleef de afgelopen weken thuis.

Conte liet het werk over aan zijn assistent Cristian Stellini. Onder diens leiding won Tottenham in de Engelse competitie met 2-0 van zowel West Ham United als Chelsea, maar verloor het daarna met 1-0 van Sheffield United (in de FA Cup) en Wolverhampton Wanderers.

Tegen AC Milan keert de 53-jarige Conte terug op de bank. „Ik heb mijn energie hervonden en die energie wil ik overdragen aan mijn spelers.” De Spurs moeten voor eigen publiek een achterstand zien weg te werken. „De druk die bij deze wedstrijd komt kijken, daar leven we voor. We zijn eerste geworden in de poule en we hebben nu de kans om Milan te verslaan en de kwartfinales te bereiken.”

Supporters Eintracht Frankfurt niet welkom bij CL-duel met Napoli

13.19 uur: Fans van de Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt zijn volgende week niet welkom in Napels, waar hun club het tegen Napoli opneemt in de Champions League. Volgens Eintracht Frankfurt wil het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken met een verordening de verkoop van kaarten aan de Duitse fans stilleggen.

Aanhangers van beide clubs raakten vorige week voor de eerste wedstrijd in Frankfurt slaags met de politie. De Duitsers verloren het eerste duel in de achtste finales met 2-0. Volgens Eintracht Frankfurt waren zo’n 2700 fans van plan om mee te reizen naar Napels.

„Dit is een unieke gebeurtenis in het Europese voetbal en een trieste dag. Om op deze manier de veiligheidssituatie te gebruiken, is in onze ogen competitievervalsing”, aldus Philipp Reschke, bestuurslid van Eintracht Frankfurt.

Directeur Axel Hellmann van Eintracht Frankfurt, die momenteel ook de directeur is van de Duitse voetballiga (DFL), hekelde de beslissing van de Italiaanse autoriteiten en deed een beroep op voetbalbond UEFA. „De UEFA wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat deze aanpak geen precedent schept en de integriteit van de competities in gevaar brengt”, zei hij. „Het is een ernstige en onacceptabele bemoeienis van de Italiaanse veiligheidsautoriteiten in de organisatie en cultuur van de Europese clubcompetities.”

Volgens Hellmann toont de Italiaanse overheid hiermee dat ze niet in staat is tot het veilig laten verlopen van een Champions Leaguewedstrijd met 2500 gasten, die al maanden gepland staat. „Of er spelen hier anderen belangen”, zei hij.

Derde nederlaag op een rij voor Boston Celtics in NBA

07.59 uur: Boston Celtics zijn hun vorm even kwijt in de NBA. De Celtics moesten maandagavond tegen Cleveland Cavaliers na een verlenging hun derde nederlaag op rij incasseren: 118-114. Het betekende de vierde verliesbeurt in de laatste vijf wedstrijden.

De ploeg uit Boston heeft door deze dip de eerste plaats in het oosten moeten afstaan aan Milwaukee Bucks, dat recentelijk zestien overwinningen op rij boekte. De Bucks staan nu bovenaan met 46 zeges tegen 18 nederlagen, Boston Celtics volgt met 45 overwinningen en 21 nederlagen.

Jaylen Brown tekende tegen de Cavaliers voor 32 punten en 13 rebounds, maar bij de thuisclub was Donovan Mitchell nog beter op dreef met 40 punten. Joel Embiid leidde Philadelphia 76ers met 42 punten langs Indiana Pacers: 147-143. Tyrese Haliburton gooide namens de Pacers 40 punten bij elkaar en gaf ook nog eens 16 assists. De ’Sixers’ staan met 42 overwinningen tegen 22 nederlagen op de derde plaats in het oosten, voor de Cavaliers (41-26).