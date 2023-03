Fans Eintracht Frankfurt niet welkom bij CL-duel met Napoli

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Supporters Eintracht Frankfurt niet welkom bij CL-duel met Napoli

13.19 uur: Fans van de Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt zijn volgende week niet welkom in Napels, waar hun club het tegen Napoli opneemt in de Champions League. Volgens Eintracht Frankfurt wil het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken met een verordening de verkoop van kaarten aan de Duitse fans stilleggen.

Aanhangers van beide clubs raakten vorige week voor de eerste wedstrijd in Frankfurt slaags met de politie. De Duitsers verloren het eerste duel in de achtste finales met 2-0. Volgens Eintracht Frankfurt waren zo’n 2700 fans van plan om mee te reizen naar Napels.

„Dit is een unieke gebeurtenis in het Europese voetbal en een trieste dag. Om op deze manier de veiligheidssituatie te gebruiken, is in onze ogen competitievervalsing”, aldus Philipp Reschke, bestuurslid van Eintracht Frankfurt.

Derde nederlaag op een rij voor Boston Celtics in NBA

07.59 uur: Boston Celtics zijn hun vorm even kwijt in de NBA. De Celtics moesten maandagavond tegen Cleveland Cavaliers na een verlenging hun derde nederlaag op rij incasseren: 118-114. Het betekende de vierde verliesbeurt in de laatste vijf wedstrijden.

De ploeg uit Boston heeft door deze dip de eerste plaats in het oosten moeten afstaan aan Milwaukee Bucks, dat recentelijk zestien overwinningen op rij boekte. De Bucks staan nu bovenaan met 46 zeges tegen 18 nederlagen, Boston Celtics volgt met 45 overwinningen en 21 nederlagen.

Jaylen Brown tekende tegen de Cavaliers voor 32 punten en 13 rebounds, maar bij de thuisclub was Donovan Mitchell nog beter op dreef met 40 punten. Joel Embiid leidde Philadelphia 76ers met 42 punten langs Indiana Pacers: 147-143. Tyrese Haliburton gooide namens de Pacers 40 punten bij elkaar en gaf ook nog eens 16 assists. De ’Sixers’ staan met 42 overwinningen tegen 22 nederlagen op de derde plaats in het oosten, voor de Cavaliers (41-26).