Video: Blunder plus wondergoal bij Juve

Na een vrije trap van Cristiano Ronaldo in de derde minuut liet Lokomotiv-doelman Guilherme de bal tussen zijn benen doorglippen. Zo’n beetje op de doellijn gaf Aaron Ramsey het (overbodige) beslissende tikje: 1-0 voor de Italianen.

Juventus wist zich in Rusland uiteindelijk vroegtijdig te plaatsen voor de achtste finales in de Champions League. De Italiaanse kampioen won met 2-1.

Amper tien minuten na de keepersblunder zorgde Aleksei Mirantsjoek van dichtbij voor de gelijkmaker nadat hij eerst nog op de paal had gekopt (1-1). De winnende treffer voor Juventus kwam in de extra tijd op naam van invaller Douglas Costa, die op schitterende wijze door de Russische defensie soleerde en feilloos afrondde.

Na de rust lieten beide ploegen grote kansen liggen. Costa, fraai aangespeeld door Gonzalo Higuaín, zorgde alsnog voor de Italiaanse winst.

Matthijs de Ligt was door een lichte blessure niet van de partij bij de bezoekers. Met tien punten uit vier duels is Juventus in poule D nu al zeker van plaatsing.