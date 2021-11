Duitsland rolt Liechtenstein met 9-0 op

Voetbal

WK voor Dick Advocaat en Irak steeds meer uit zicht

Het Iraakse avontuur van Dick Advocaat dreigt op niks uit te lopen. De bondscoach van Irak is er opnieuw niet in geslaagd te winnen in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar. De thuiswedstrijd tegen Syrië, die werd gespeeld in Doha, eindigde in 1-1.