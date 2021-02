Darter Cameron Menzies uit Q-School gegooid na ’te lang’ wc-bezoek: ’Ik moest écht nodig’

Darts

Indrukwekkende Raymond van Barneveld strijdt zondag voor Tourkaart van PDC

Even was er paniek in het Duitse Niedernhausen. De tweede dag van de Europese Q-School werd opgeschrikt door een alarm dat afging in de dartszaal. Alle darters moesten ineens direct naar buiten. Het deerde Raymond van Barneveld niet veel dinsdag. ’Barney’ maakte indruk en kan zondag gaan strijden vo...