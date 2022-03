Geblesseerde Ajax-verdediger Martinez mist duels Argentinië

Het is niet bekend hoelang Martinez is uitgeschakeld. Aanvaller Antony is maandag wel op het vliegtuig richting Brazilië gestapt. Hij heeft voor vertrek eerst zijn gekwetste enkel in een ziekenhuis laten onderzoeken. De komende dagen moet blijken of hij met Brazilië tegen Chili (25 maart) en Bolivia (30 maart) kan spelen.

Ajax speelt op 2 april een uitwedstrijd tegen FC Groningen. Antony is geschorst voor dat duel. Trainer Erik ten Hag weet nog niet of Edson Alvarez en Nicolas Tagliafico op tijd terugkomen na interlandverplichtingen.