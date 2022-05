Kwintet aan landstitels voor ’Koning Ancelotti’

Voetbal

RKC zet reuzenstap richting handhaving na klinkende zege op FC Groningen

De kans is levensgroot dat RKC Waalwijk ook het komende seizoen in de eredivisie blijft. De Waalwijkse club won met 3-1 van FC Groningen en liepen weg van de onderste vier plekken. De bezoekers hadden bij winst goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.