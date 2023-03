VIDEO Na aanval van PSV-supporter is Dmitrovic wéér slachtoffer van supportersgeweld

In de tweede helft van de Europa League-wedstrijd tegen Fenerbahçe werd de Serviër op zijn hoofd geraakt door een aansteker uit het publiek. Het medische team moest hem op het veld behandelen.

Voor de doelman is het de tweede vervelende aanvaring in een aantal weken. Hij werd in de uitwedstrijd tegen PSV op het veld aangevallen door een hooligan van de Eindhovense club.

Dmitrovic en co verloren donderdagavond met 1-0, maar in eigen huis hadden de Spanjaarden met 2-0 gewonnen van Fenerbahçe en dus zijn ze door naar de kwartfinale.