Michael van Gerwen voor het eerst in zes jaar geen darter van het jaar

Price werd begin januari wereldkampioen in Alexandra Palace en werd daardoor ook de nieuwe nummer van de wereld (Order of Merit, red). De Welshman won in 2020 ook de World Series of Darts Finals, World Grand Prix en World Cup of Darts.

The Iceman werd door zowel fans als de spelersvakbond PDPA verkozen tot speler van het jaar én beste vloerspeler. „Er was geen andere keus mogelijk”, aldus de PDC.

Van Gerwen werd in 2013 en van 2015 t/m 2019 uitgeroepen tot darter van het jaar. Mighty Mike verloor op historische wijze in de kwartfinale op het afgelopen WK van Dave Chisnall met 5-0. Laatstgenoemde kreeg hier de prijs ’beste televisieprestatie van het jaar’ voor bij het digitale PDC-gala.