Wielerfederatie UCI komt bij Tour met nieuwe maatregelen tegen corona

„Er is geen reden tot paniek, maar een aanscherping van de maatregelen is nodig”, zegt David Lappartient, voorzitter van de UCI. „De situatie is ook aanmerkelijk minder zorgwekkend dan in eerdere jaren, maar we moeten wel scherp blijven.”

Afgezien van gebruikelijke maatregelen als het dragen van maskers en voldoende afstand houden komen er ook verplichte tests. In aanloop naar de Tour en in ieder geval tijdens de rustdagen zal er getest worden, met eventuele uitbreiding naar elke drie dagen.

Ook versoepelingen

Toch zijn er ook regels die worden versoepeld met het oog op corona. Een ploeg met twee of meer positieve coronagevallen mag de Tour de France vervolgen. Onder de oude regels moest een wielerteam met binnen zeven dagen twee besmette renners nog wél de Tour verlaten.

In de nieuwe regels is zelfs opgenomen dat het voor een positief geteste renner mogelijk zou zijn om te blijven, al lijkt dat in de realiteit niet haalbaar. Een speciaal coronapanel zou daar dan over moeten besluiten. Dat lijkt meer iets voor de toekomst, waar wordt gekeken naar de mogelijkheid om corona te beschouwen als elk ander virus dat in het peloton opduikt.