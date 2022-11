Premium Het beste van De Telegraaf

Afscheidsduel met FC Twente geagendeerd dag voor finale Bryan Ruiz (37) neemt afscheid op WK, maar gelooft niet in succes Costa Rica

Door Wilber Hack en Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Bryan Ruiz (r.) zet de achtervolging in op Bruno Martins Indi tijdens Nederland-Costa Rica (0-0) op het WK 2014.

AMSTERDAM - Bryan Ruiz gaat er kennelijk niet van uit dat hij bij zijn derde WK erg succesvol zal zijn met Costa Rica. De 37-jarige voetballer stopt na het mondiale toernooi en heeft FC Twente uitgenodigd voor zijn afscheidswedstrijd op 17 december in San José. Een dag later is de eindstrijd in Qatar.