SC Cambuur verstevigt koppositie met zege tegen FC Eindhoven

SC Cambuur had in de eerste helft een overwicht, maar was in de afronding niet scherp genoeg. Met name topscorer Robert Mühren, dit seizoen al goed voor 26 competitietreffers, liet enkele goede kansen liggen. Tien minuten voor de rust eindigde een inzet van de Noord-Hollander op de lat. Namens FC Eindhoven was Jacky Donkor dicht bij een treffer.

Na de rust drong SC Cambuur opnieuw fel aan. Aanvoerder Erik Schouten brak de ban in de 58e minuut. Hij kopte raak uit een indraaiende hoekschop van Mees Hoedemakers. Invaller David Sambissa besliste het duel in de 84e minuut. Ragnar Oratmangoen zorgde daarna voor de eindstand.

De Graafschap kwam vrijdag op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Excelsior.