Vuur ’Ibi’ blijft branden na afscheid bij PSV

Ibrahim Afellay poseert met zijn behaalde prijzen. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Is het einde van de carrière van Ibrahim Afellay (34) definitief in zicht? De middenvelder, die met alle medische wetten wilde breken door een terugkeer op topniveau te willen bewerkstelligen terwijl hij al was afgeschreven, vertrekt bij PSV. Zelf wil hij nog dolgraag door.