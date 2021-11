Bayern München nog meer in greep corona

Volgens veel Duitse media heeft het viertal zich net als Joshua Kimmich niet laten vaccineren. Kimmich moest vrijdag al in quarantaine. Volgens de Duitse krant Bild, die goed is ingevoerd bij de kampioen van Duitsland, wil Bayern München ongevaccineerde voetballers op korte termijn niet meer betalen als ze in quarantaine moeten.

Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance zouden donderdag al te horen hebben gekregen dat ze uiteraard zelf mogen weten of ze zich laten inenten. Maar als ze dat niet doen, dan moeten ze ook de consequenties dragen als ze in quarantaine moeten. Bayern wil hen in die periode geen salaris uitkeren.

Volgens Bild geniet Kimmich een weeksalaris van 384.000 euro. Het is niet bekend of de vijf vermoedelijk ongevaccineerde spelers akkoord gaan met de maatregelen. De meeste gevaccineerde spelers van Bayern zouden achter de clubleiding staan.