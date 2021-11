Premium Het beste van De Telegraaf

Groentjes snel rijp Drie gepromoveerde clubs gooien hoge ogen in de Eredivisie

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Ali Akman (r.) is dit seizoen een van de smaakmakers bij het goede presterende NEC.

AMSTERDAM - De drie gepromoveerde clubs maken dit seizoen veel indruk in de Eredivisie. Met een zevende (NEC), achtste (SC Cambuur) en tiende plaats (Go Ahead Eagles) presteren de drie nieuwkomers boven verwachting. Het is uniek in de Eredivisie dat alle drie de nieuwe ploegen zich zo goed presenteren. In de afgelopen tien jaar is het maar één keer voorgekomen dat een gepromoveerde club meer punten pakte in de eerste twaalf duels. Ook toen betrof het NEC.