’25 gevallen van corona bij Valencia’

Van de hoofdmacht, waartoe ook de Nederlandse keeper Jasper Cillessen behoort, zouden tien spelers zijn besmet. Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay en Jose Gaya zijn de enige bevestigde gevallen van de club uit de Primera Division. Dat drietal bracht zelf naar buiten te kampen met Covid-19. Valencia kiest er zelf voor om het aantal gevallen en de spelers om wie het draait niet in de openbaarheid te brengen.

De club uit de sinaasappelstad kwam op 10 maart voor het laatst in actie. Toen vloog Valencia er in de achtste finales van de Champions League uit tegen Atalanta. Na een 4-1 nederlaag in Italië volgde een 3-4 nederlaag in Mestella. Atalanta is afkomstig uit Bergamo. De stad in Italië die zo zwaar is getroffen door het coronavirus.