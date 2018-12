VIDEO - Advocaat woest op arbiter

De Sparta-trainer wond zich op over het feit dat linksback Miquel Nelom tijdens de wedstrijd van het veld moest om van shirt te wisselen. De verdediger had voor de een donker uitshirt met korte mouwen gekozen, maar droeg daaronder een wit zweetshirt. Dat is tegen de regels, maar Higler had het voor de aftrap niet opgemerkt.

Advocaat vond dat Higler zelf de grootste fout had gemaakt en met enkele wilde armgebaren (VIDEO) maakte de ervaren trainer zijn ongenoegen duidelijk. Higler was niet van de actie gediend, maar het publiek in De Galgenwaard kon de driftbui van Advocaat wél waarderen en zong de oud-bondscoach toe.

"Ik vind hem een goede scheidsrechter, maar er lopen vier man rond en zoiets moeten ze vóór de aftrap zien. Nu stuurt hij iemand tijdens de wedstrijd weg, dan wordt het tien tegen elf", verklaarde Advocaat zijn woede na afloop bij de NOS.

Sparta verloor het duel met FC Utrecht uiteindelijk met 1-0. Lukas Görtler maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.