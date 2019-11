Zlatan geeft uitsluitsel over verwarrend bericht

Een dag later blijkt dat de 38-jarige vedette er mede-eigenaar wordt. Dat maakte de Zweedse club zelf bekend op haar website:

„Deze week sprak de club met Ibrahimovic in Los Angeles”, klinkt het. „De Zweedse tak van AEG (een sport- en muziekbedrijf, red) heeft 50 procent van zijn aandelen in de club verkocht aan hem. Dat betekent dat Ibrahimovic mede-eigenaar wordt van Hammarby.”

„Hammarby is een fantastische club met gepassioneerde supporters. De club wordt gerespecteerd in Stockholm en Zweden. Ik heb de club en de fans altijd leuk gevonden en ben onder de indruk van wat de club de afgelopen jaren heeft gedaan, zowel op als naast het veld”, laat de spits weten.

Bekijk ook: Mysterieus bericht Zlatan zaait verwarring

Ibrahimovic speelde het voorbije anderhalf jaar in de Major League Soccer voor de Los Angeles Galaxy. Hij maakte er 53 doelpunten, maar een prijs kon hij de Californiërs niet bezorgen. Hammarby werd één keer Zweeds kampioen, in 2001. Het voorbije seizoen, dat deze maand eindigde, werd de club derde. In april begint de nieuwe competitie weer in Zweden.