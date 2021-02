Coach Robin Haase treedt in dienst tennisbond

„Maar omdat Robin een Davis Cup-speler is, kan hij onbeperkt gebruikmaken van de faciliteiten op het NTC en dus ook van mijn diensten aldaar”, maakt Knaap duidelijk.

„Door deze baan moeten wij stoppen”, laat Haase vanuit Melbourne weten, waar hij bij de Australian Open zowel in het enkelspel als het dubbelspel inmiddels is uitgeschakeld. „Ik zal natuurlijk wel met hem kunnen trainen in Amstelveen, maar hij zal niet meer meegaan op reis.”

Het ABN Amro-toernooi in Rotterdam wordt begin maart het laatste toernooi waarbij Haase en Knaap samenwerken. Haase, die is in het coronajaar 2020 is afgezakt naar plaats 197 van de wereldranglijst , moet daar hoogstwaarschijnlijk aan het kwalificatietoernooi deelnemen.

Knaap wordt op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen verantwoordelijk voor alle trainingen en voor de uitvoering van het topsportprogramma. Hij kijkt er naar uit om in het NTC aan de slag te gaan: „Als trainer van Robin kom ik al regelmatig in het NTC in Amstelveen. De faciliteiten voor topsporters zijn erg goed. Mijn ervaring als trainer in het internationale circuit en het begeleiden van spelers wil ik graag breder inzetten voor de Nederlandse tennissers. Samen met de coaches en staf op het NTC wil ik er alles uit halen om met meer spelers de stap richting de top 100 te maken.”