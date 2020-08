Sport Kort: Sterke laatste inning Jansen bezorgt Dodgers zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Jansen bezorgt Dodgers zege met sterk werpen in laatste inning

10.28 uur: Kenley Jansen heeft een belangrijk aandeel gehad in de zege van zijn ploeg Los Angeles Dodgers op stadgenoot Los Angeles Angels. Het werd mede dankzij sterk werpen van Jansen in de slotfase 6-5.

In de tiende inning bezorgde Jansen Mike Trout ’drie slag’, waardoor het duel erop zat. Daarvoor werd David Fletcher uitgevangen en ook Tommy LaStella werd door de Oranje-international op ’drie slag’ gezet.

Jansen is net hersteld van het coronavirus. Hij keerde half juli terug. Zijn zoontje liep het virus op en kort daarna testte de hele familie positief.

Jansen bereikte in 2017 en 2018 met LA Dodgers de World Series, maar daarin moest de ploeg het afleggen tegen respectievelijk Houston Astros en Boston Red Sox.

Snooker: O’Sullivan begint met voorsprong van 10-7 aan dag twee

09.32 uur: Ronnie O’Sullivan begint zondag in het Crucible Theatre van Sheffield tegen Kyren Wilson met een 10-7-voorsprong aan de tweede dag van de finale van het WK snooker.

Na breaks van 56, 80, 75 en 106 sloot O’Sullivan de eerste sessie af met een 6-2 voorsprong. In de avondsessie verging het hem heel wat minder goed. Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O’Sullivan in negen frames slechts één break van boven de vijftig (51) weggepot. O’Sullivan won wel nog de eerste twee frames van de sessie; de 51 break bracht hem op 8-2, maar daarna zette Wilson met breaks van 92, 50 en 58 vier frames op rij naar zijn hand.

Het leek ook nog 8-7 te gaan worden, maar Wilson zag bij het potten van de blauwe bal ook een rode ongelukkig in een pocket verdwijnen. Het volgende frame haalde Wilson met een 100 century wel weer naar zich toe. Het laatste frame van de dag won O’Sullivan nipt op zwart, nadat Wilson de laatste rode had gemist.

De finale wordt zondagnamiddag om 14.30 uur hervat, de slotsessie start om 20.30 uur. Met zijn 44 jaar kan O’Sullivan de oudste wereldkampioen worden sinds de Welshman Ray Reardon, die in 1978 45 was toen hij zijn zesde titel veroverde.