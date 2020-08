Sport Kort: Vormer scoort voor winnend Club Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Vormer scoort voor winnend Club Brugge

18.08 uur: Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste zege in het nieuwe seizoen in België geboekt. Na de verrassende nederlaag een week eerder tegen Charleroi was de ploeg van coach Philippe Clement veel te sterk voor KAS Eupen: 0-4.

Youssouph Badji zette Brugge in de eerste helft op voorsprong. Na de rust liepen de bezoekers verder uit door twee doelpunten van Krépin Diatta. Ruud Vormer bepaalde de eindstand met een rake kopbal op 4-0.

Brugge heeft drie punten, Charleroi staat na twee zeges op zes punten. Beerschot is ook op zes punten gekomen. De ploeg won thuis met 3-1 van Zulte-Waregem. Bij een 2-1 stand werd het duel in de 77e minuut tijdelijk stilgelegd wegens onweer.

Tarik Tissoudali en Raphael Holzhauser hadden gescoord voor de thuisploeg, Saido Berahino namens Zulte. Na de onderbreking maakte Holzhauser zijn tweede en bepaalde de eindstand op 3-1.

Motorcross: Herlings boekt zege nummer 89 in WK motorcross

16.12 uur: motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in Letland zijn eerste grand prix na de coronapauze gewonnen. Hij was na twee manches de sterkste in de Grote Prijs van Kegums. De Brabander boekte al de 89e GP-zege in zijn carrière.

Herlings genoot van dubbel succes op het circuit van Kegums, want hij won ook voor het eerst na de hervatting van het WK motorcross een manche. De zege in de tweede heat leverde hem meteen de dagwinst op met 43 punten. Hij had 1 punt meer dan de Litouwer Arminas Jasikonis. De Spanjaard Jorge Prado eindigde als derde.

Herlings verstevigde de leiding in het kampioenschap. Hij liep uit op de Sloveen Tim Gajser, die in Kegums de eerste manche won, maar in de tweede uitviel en puntloos bleef. Herlings was zelf als vierde gefinisht in de eerste heat.

De wereldkampioen in de MXGP van 2018 liet in de tweede heat weer iets van zijn ouderwetse klasse zien. Hij pakte na de eerste ronde de leiding en stond deze niet meer af. Aan de meet had hij bijna 8 seconden voorsprong op de nummer twee, de Italiaan Antonio Cairoli. Glenn Coldenhoff viel vorige week in de Grote Prijs van Riga nog uit met pijnlijke ribben, maar de Brabander voelde zich goed genoeg om te starten. Hij reed naar een verdienstelijke zesde plaats.

Tennis: Halep wint toernooi in Praag

15.28 uur: Simona Halep heeft haar status op het WTA-toernooi van Praag waargemaakt. De als eerste geplaatste Roemeense tennisster was in de finale de Belgische Elise Mertens met 6-2 en 7-5 de baas.

Voor de 28-jarige Halep, de nummer 2 van de wereld, betekende het de 21e toernooizege uit haar loopbaan. De als derde geplaatste Mertens blijft op vijf titels staan. Halep verloor de eerste twee games, maar pakte vervolgens zeven games op een rij. In totaal vielen er negen breaks te noteren. Na ruim anderhalf uur benutte Halep haar eerste wedstrijdpunt.

Vlak voor de uitbraak van het coronavirus won Halep het WTA-toernooi van Dubai, waardoor ze nu negen duels op een rij ongeslagen is. Aanvankelijk zou Halep vorige week deelnemen aan het graveltoernooi van Palermo, maar vlak voor de start meldde ze zich af omdat ze niet naar Sicilië wilde vliegen.

Motorsport: Dovizioso wint in MotoGP

15.18 uur: de Italiaanse wegracer Andrea Dovizioso heeft zijn eerste zege van dit seizoen behaald in de MotoGP. De motorcoureur won op zijn Ducati de Grote Prijs van Oostenrijk op het circuit van Spielberg. Hij boekte de vijftiende MotoGP-zege in zijn carrière.

Dovizioso, die na dit seizoen het fabrieksteam van Ducati verlaat, wist in de ingekorte race de Spanjaard Joan Mir (Suzuki) voor te blijven. Mir haalde vlak voor de finish de Australiër Jack Miller (Ducati) in. De race op de Red Bull Ring werd na enkele ronden stilgelegd na een zware crash tussen de Fransman Johann Zarco en de Italiaan Franco Morbidelli. Onder anderen Valentino Rossi kon de over de baan schuivende motoren maar net ontwijken.

Na de herstart bleven er nog 20 ronden over voor de coureurs. Dovizioso rukte al snel op en was in het tweede deel van de race heer en meester. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) eindigde als achtste, maar behield wel de leiding in het kampioenschap. Regerend wereldkampioen Marc Márquez ontbrak voor de derde keer op rij. Hij herstelt van een gebroken arm.

Paardensport: tweede plek voor eventingruiters

14.21 uur: De Nederlandse eventingruiters Janneke Boonzaaijer, Laura Hoogeveen, Tim Lips en Elaine Pen zijn in het Franse Le Pin-au-Haras bij de eerste Nations Cup van dit jaar als tweede geëindigd. Alleen Frankrijk noteerde minder strafpunten.

„Het was een mooie week voor ons. Als team hebben we allemaal goed samengewerkt en de ruiters verdienden dan ook een goed resultaat. We zijn er blij mee en het is een fijne start om mee verder te werken”, aldus bondscoach Andrew Heffernan, die dit jaar werd aangesteld en zijn debuut maakte bij een Nations Cup.

De Nederlandse ruiters hadden na het eerste onderdeel, dressuur, de tweede plaats al in handen. Na het springen werden ze gepasseerd door de Britten, maar in de cross maakte Nederland het verschil. Boonzaaijer met ACSI Champ De Tailleur, Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P., Lips met Eclips en Pen met Divali gingen alle vier zonder hindernisfouten en met alleen wat tijdfouten door de cross.

Nederland kwam uit op 121,8 strafpunten, Frankrijk op 88,2. De Britten werden derde met 127,7 strafpunten.

Honkbal: Jansen bezorgt Dodgers zege met sterk werpen in laatste inning

10.28 uur: Kenley Jansen heeft een belangrijk aandeel gehad in de zege van zijn ploeg Los Angeles Dodgers op stadgenoot Los Angeles Angels. Het werd mede dankzij sterk werpen van Jansen in de slotfase 6-5.

In de tiende inning bezorgde Jansen Mike Trout ’drie slag’, waardoor het duel erop zat. Daarvoor werd David Fletcher uitgevangen en ook Tommy LaStella werd door de Oranje-international op ’drie slag’ gezet.

Jansen is net hersteld van het coronavirus. Hij keerde half juli terug. Zijn zoontje liep het virus op en kort daarna testte de hele familie positief.

Jansen bereikte in 2017 en 2018 met LA Dodgers de World Series, maar daarin moest de ploeg het afleggen tegen respectievelijk Houston Astros en Boston Red Sox.

Snooker: O’Sullivan begint met voorsprong van 10-7 aan dag twee

09.32 uur: Ronnie O’Sullivan begint zondag in het Crucible Theatre van Sheffield tegen Kyren Wilson met een 10-7-voorsprong aan de tweede dag van de finale van het WK snooker.

Na breaks van 56, 80, 75 en 106 sloot O’Sullivan de eerste sessie af met een 6-2 voorsprong. In de avondsessie verging het hem heel wat minder goed. Geheel tegen zijn gewoonte in kreeg O’Sullivan in negen frames slechts één break van boven de vijftig (51) weggepot. O’Sullivan won wel nog de eerste twee frames van de sessie; de 51 break bracht hem op 8-2, maar daarna zette Wilson met breaks van 92, 50 en 58 vier frames op rij naar zijn hand.

Het leek ook nog 8-7 te gaan worden, maar Wilson zag bij het potten van de blauwe bal ook een rode ongelukkig in een pocket verdwijnen. Het volgende frame haalde Wilson met een 100 century wel weer naar zich toe. Het laatste frame van de dag won O’Sullivan nipt op zwart, nadat Wilson de laatste rode had gemist.

De finale wordt zondagnamiddag om 14.30 uur hervat, de slotsessie start om 20.30 uur. Met zijn 44 jaar kan O’Sullivan de oudste wereldkampioen worden sinds de Welshman Ray Reardon, die in 1978 45 was toen hij zijn zesde titel veroverde.