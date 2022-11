Deense tiener Holger Rune stunt tegen Novak Djokovic in finale Parijs

Rune is de nummer 18 van de wereld en samen met Carlos Alcaraz misschien wel het grootste talent van de wereld. Eerder deze week stond hij voor tegen zijn leeftijdsgenoot uit Spanje toen Alcaraz de strijd moest staken. Op weg naar de titel klopte Rune vijf spelers uit de top-10.

Statistieken voor Nole, zege voor Rune

Tegen Djokovic leek Rune aanvankelijk niet in staat tot het produceren van een stunt, maar na twee uur en 33 minuten lukte het hem dan toch. Alle statistieken wezen in de richting van Djokovic, maar uiteindelijk moest hij zijn opponent feliciteren. Het was de eerste Masters-titel voor Rune. De 35-jarige Djokovic liep zijn 38e mis.

Novak Djokovic redt het niet. Ⓒ ANP/HH

Maandag maakt Rune zijn debuut in de top-10 van de wereldranglijst. Voor het eerst sinds 2007 staan er twee tieners in de top-10 van de wereldranglijst, toen waren het Rafael Nadal en Andy Murray. Eerder dit jaar pakte Rune in München zijn eerste titel ten koste van Botic van de Zandschulp.