Voor het eerst dit seizoen in Nederland duel uitgesteld vanwege coronabesmettingen

„Ondanks dat wij er als club alles aan doen om besmettingen tegen te gaan, ons houden aan de richtlijnen en een strikt testbeleid hanteren, zijn verschillende spelers en stafleden de afgelopen dagen positief getest”, aldus Excelsior.

„Doordat een te grote groep spelers als gevolg van besmettingen, blessures en schorsingen niet kan spelen, is na overleg tussen onze clubarts en de bondsarts van de KNVB besloten om de wedstrijd uit te stellen.”

Een nieuwe speeldatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt, melden de clubs. Het is voor het eerst dit seizoen dat een duel in Nederland wordt uitgesteld vanwege corona. In Engeland en andere Europese landen is dat de laatste tijd schering en inslag.

Excelsior staat tweede in de eerste divisie, ADO neemt de vierde plek in.

