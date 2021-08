Tegenslag voor Ronald Koeman: Sergio Agüero tien weken uitgeschakeld

De Argentijnse aanvaller is tien weken uitgeschakeld met een blessure aan zijn rechterkuit, meldt Barcelona via officiële kanalen. Gezien de huidige financiële situatie lijkt het onwaarschijnlijk dat er een vervanger uit de hoed getoverd kan worden.

Bovendien had Barcelona al twee blessuregevallen voorin met Ousmane Dembele en Ansu Fati. Met Alex Collado, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Memphis Depay zijn er nu nog vier fitte voorhoede spelers over. In andere linies zijn ook Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Oscar Mingueza en Frenkie de Jong momenteel niet fit. Dat begint al aardig door te wegen met het openingsduel van de competitie zondag tegen Real Sociedad in het vooruitzicht.

Agüero is een van de vier versterkingen die deze zomer naar Camp Nou kwamen. Net als Memphis Depay en Eric Garcia kwam hij transfervrij over. Alleen voor Emerson Royal werd er geld neergelegd door het financieel noodlijdende Barcelona.