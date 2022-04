Hockeyers Bloemendaal fluitend naar EHL-finale

De titelverdediger uit Kennemerland hoefde niet eens tot de bodem te gaan. Daar was een snelle 2-0 voorsprong van Bloemendaal uiteraard mede debet aan. Jorrit Croon, een van de Bloemendaalse supersterren, soleerde al in de eerste seconden van het halve finale-duel over de linkerflank de Spaanse cirkel in om de Club de Campo-goalie in de korte hoek hard en hoog te verslaan. Wat een droomstart.

KRACHTEN SPAREN

Na zeven minuten manoeuvreerde Bloemendaal zich in een zetel op weg naar de Europese eindstrijd: specialist Tim Swaen sleepte een strafcorner hard in de touwen: 2-0.

Dat was voor de Nederlandse landskampioen het sein om gas terug te nemen en alvast krachten te sparen voor de finale van maandag. Een gele kaart van Alejandro Alvarez kwam de Madrilenen vervolgens duur te staan.

THIERRY BRINKMAN

De Spaanse landskampioen moest niet alleen tien minuten lang met een man minder spelen, de ploeg van Pablo Usoz kreeg ook nog eens een derde goal om de oren: via een Spaanse stick gooide Thierry Brinkman de wedstrijd vroeg in het derde kwart op slot: 3-0. Dezelfde Brinkman haalde overigens even later een strafcorner van de Argentijn Joaquin Puglisi van de lijn.

De Bloemendalers weten zondag wie hun tegenstander zal zijn in de eindstrijd van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Dan staat de tweede halve finale tussen Rot-Weiss Köln en het Engelse Surbiton op de rol. Bij het Duitse Rot-Weiss, dat Kampong op vrijdag uitschakelde (2-1), staat ex-international Mink van der Weerden onder contract.