Stuntende Gijs Brouwer: ’De droom wordt weer groter’

,,De droom wordt weer groter”, sprak de Noord-Hollander na afloop in perskamer 3 van het gigantische Arthur Ashe Stadion ,,Ik bleef de hele wedstrijd goed gefocust. Mentaal was dit heel sterk. Dat heeft er ook toe geleid dat het bij drie sets bleef. Aan het einde van de eerste set dacht ik: als ik dit zo blijf volhouden, kan er een hoop goeds gebeuren. Maar ik ben de hele wedstrijd niet echt bezig geweest met winnen of verliezen.”

Mannarino won vorige week nog het ATP-toernooi van Winston-Salem, onder meer door een stevige zege op Botic van de Zandschulp, maar tegen Brouwer wist hij zich geen raad: 6-3, 6-4 en 6-4. De lage slices en striemende forehands van de Nederlander dreven Mannarino tot wanhoop.

Moment van verslapping

Even dacht Brouwer in de derde set aan de zege. Een minuut later was hij zijn servicegame kwijt. ,,Dan zie je direct hoe gevaarlijk hoe dat is. Ik ben best wel een rustige jongen. In de eerste ronde van een grandslam is heter beter om een beetje rustig te blijven dan dat je je emoties alle kanten laat opgaan. Voor mij in ieder geval. Natuurlijk schiet er van alles door je hoofd, maar daarmee moet je gewoon omgaan.”

"Best wel wat jongens die hij kent zaten kabaal te maken op de tribunes"

Coach Schapers, vorig jaar de coach van Botic van de Zandschulp toen die de kwartfinales haalde in New York, toonde zich trots op Brouwer. ,,Het is bewonderenswaardig hoe hij drie sets zich goed aan zijn plan heeft gehouden. Hij is rustig en heel erg in balans. Het is heel prettig werken.”

Het toeval wilde dat Brouwer eerder dit jaar in Houston voor de eerste keer de kwartfinales haalde van een ATP-toernooi. Toevallig omdat Brouwer werd geboren in de Amerikaanse stad. Zijn vader werkte in de Texaanse stad. ,,Ik ben pas na bepaalde resultaten echt in mezelf gaan geloven. Daar heb ik veel geloof en vertrouwen uitgeput. Ik heb er verder niet zo heel veel meer mee hoor.”

Fans

Tijdens de wedstrijd werd Brouwer hartstochtelijk aangemoedigd door een stuk of zeven Amerikaanse jongemannen. Na afloop bleek waarom ze zo op zijn hand waren. ,,Een vriend van me studeert in Amerika. Best wel wat jongens die hij kent zaten kabaal te maken op de tribunes. Ik heb goeie support hier.”

