Oranje met vijf andere namen tegen Bosnië en Herzegovina

De meeste nieuwe gezichten zijn zoals verwacht in de achterste linie te zien. Doelman Tim Krul vervangt Marco Bizot, Denzel Dumfries speelt voor Hans Hateboer, Stefan de Vrij lost Joël Veltman af, en Daley Blind neemt de plaats in van de geblesseerd geraakte Nathan Aké. Op het middenveld start Davy Klaassen, en niet Donny van de Beek.

Opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Vrij, Blind, Wijndal; Klaassen, F. de Jong, Wijnaldum; Berghuis, L. de Jong, Depay

Als Oranje erin slaagt te winnen van de bezoekers, staat het in elk geval voor even bovenaan in groep 1 van Divisie A. Nederland komt bij een zege op 8 punten en passeert daarmee Polen (dat er 7 heeft) en Italië, dat op 6 staat. Die twee landen treffen elkaar om 20.45 uur in Italië.

Nederland wist onder Frank de Boer nog niet te winnen. Na de nederlaag (0-1) tegen Mexico in zijn debuutinterland als bondscoach, kwam Oranje ook in de uitduels met Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1) niet tot winst. Ook het oefenduel met Spanje van afgelopen woensdag eindigde gelijk: 1-1.