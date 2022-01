Sparta verspeelt punt bij Cambuur na gruwelijke keepersblunder

Cambuur behoudt door het gelijke spel de achtste positie in de Eredivisie. De ploeg kwam in punten gelijk met FC Utrecht, dat verloor van Ajax, maar heeft een minder doelsaldo. Sparta blijft zestiende en daarmee in de gevarenzone.

Sparta was zeker niet de mindere ploeg en had al heel snel op voorsprong kunnen staan. Aanwinst Adrián Dalmau, gehuurd van FC Utrecht, was in de beginfase twee keer dicht bij een doelpunt. Cambuur kreeg daarna meer overwicht, maar wist geen kans met een eigen speler te verzilveren. Na dik een half uur stond het toch 1-0 voor de Friezen dankzij een kapitale blunder van keeper Coremans. Hij stond onder de lat, omdat eerste doelman Maduka Okoye met Nigeria actief is op de Afrika Cup.

In de tweede helft waren er kansen over en weer. Kort nadat Nick Doodeman Cambuur met een harde schuiver bijna op 2-0 had gezet, viel de gelijkmaker. Laurent Jans zette door over de rechterflank en gaf voor op Dalmau, die de bal controleerde op de borst en vervolgens feilloos in het doel schoot.