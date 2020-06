Van Aanholt met assist belangrijk voor winnend Crystal Palace

De ploeg van Patrick van Aanholt heeft 42 punten, evenveel als nummer 8 Tottenham Hotspur en is Arsenal (40 punten) gepasseerd.

Vrije trap

Crystal Palace maakte het verschil met Bournemouth al vroeg in de wedstrijd. Luka Milivojevic schoot zijn ploeg in de 12e minuut uit een vrije trap op 0-1. Jordan Ayew tikte elf minuten later op aangeven van Van Aanholt de 0-2 binnen. Jairo Riedewald kreeg in de slotfase nog een korte invalbeurt bij Palace.

Bournemouth, waar Nathan Aké de hele wedstrijd speelde en Arnaut Danjuma Groeneveld na de rust inviel, kon in de strijd tegen degradatie niet profiteren van het verlies van concurrent West Ham United eerder op de dag.

Bournemouth blijft achttiende met evenveel punten als West Ham, maar met een slechter doelsaldo.

