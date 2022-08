Vrees wordt werkelijkheid: seizoen Kieftenbeld al voorbij

Kieftenbeld raakte geblesseerd toen PSV-invaller Sávio na een actie onderuit ging en tegen het rechterbeen van de 32-jarige middenvelder aan viel. Op tv-beelden was te zien dat de knie van Kieftenbeld daarbij naar binnen klapte. „Het ziet er niet heel goed uit”, zei trainer Dick Lukkien kort na het duel. „De eerste berichten zijn niet goed. Dat zou een veel grotere domper zijn dan deze nederlaag.”

Kieftenbeld keerde deze zomer bij FC Emmen terug in de Eredivisie, nadat hij zeven jaar in Engeland had gevoetbald bij Birmingham City en Millwall. Ook als speler van Birmingham liep hij al eens een zware knieblessure op. Hij speelde eerder voor Go Ahead Eagles en FC Groningen.

De middenvelder beleefde een ongelukkig debuut voor Emmen, en maakte in Eindhoven na 25 minuten een kolderiek eigen doelpunt. Nadat twee medespelers de bal al bijna in eigen doel hadden gewerkt, trapte Kieftenbeld de bal op de doellijn met zijn linkerbeen tegen zijn rechterbeen aan. De bal ging daardoor alsnog over de lijn.