Premium Voetbal

Italiaanse media: ’Wrede fout Kjell Scherpen genoeg om alles voor Ajax in gevaar brengen’

Lovende woorden vanzelfsprekend in de Italiaanse media over de zege van AS Roma tegen Ajax. De Italianen wonnen het uitduel met 2-1 mede door persoonlijke fouten aan de kant van de Amsterdammers.