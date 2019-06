’Ik ben snel op mijn teentjes getrapt’

Als motorcoureur houdt hij zijn zenuwen prima in bedwang; bij de theorie voor zijn rij-examen heeft Bo Bendsneyder er wat meer moeite mee gehad. Ⓒ Rene Bouwman

Er is meer dan sport alleen. Ook voor motorcoureur Bo Bendsneyder, die dit jaar namens het Nederlandse team RW Racing GP uitkomt in de Moto2-klasse en volgend weekeinde actief is tijdens de TT van Assen. Elke week in ’EXTRA TIJD MET’, de lifestyle-rubriek van Telesport, verrassende ontboezemingen van onze nationale topsporters.