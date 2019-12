Alonso sluit terugkeer in Formule 1 niet uit

„Ik ben er sowieso bij in de Indy500. In de komende weken volgt er duidelijkheid”, laat Alonso weten in gesprek met de BBC. Het is nog niet duidelijk in dienst van welk team hij zal uitkomen in de Verenigde Staten. De 38-jarige Spanjaard wil dolgraag de tweede persoon worden die de zogenaamde Triple Crown verwezenlijkt. Tot nu toe is Graham Hill uit Engeland de enige mens die de 24 uur van Le Mans, de GP van Monaco en de Indy 500 op zijn heeft geschreven. Begin volgend jaar doet Alonso ook voor de eerste keer mee aan de Dakar Rally.

Een terugkeer in de Formule 1 sluit Alonso zeker niet uit. Al komt een eventuele rentree er in ieder geval niet van voor 2021 „Eerst Dakar en Indy en dan zullen we zien of ik de F1 mis. Dit jaar was het fijn om uit de bubbel van de Formule te zijn. Mijn vrienden zeggen: ’Nu je uit de F1 bent, kun je een beetje van het leven genieten. De F1 is zeker een mogelijkheid. De regels in 2021 zijn vrij interessant. Misschien veranderen er wat zaken en worden de bolides makkelijk bestuurbaar. Als ik de Formule 1 ga missen, sta ik open voor een terugkeer. De coureursmarkt voor 2021 ligt nog helemaal open. Haast is er daarom niet”, aldus Alonso.