Nederlands succes bij 24 Uur van Dubai

Op het Dubai Autodrome, met tal van verschillende GT-auto’s en bijna tachtig deelnemende teams, was het podium in de 992 Pro-klasse helemaal Nederlands. De twee teams van GP Elite eindigden op de eerste twee plekken. Lucas Groeneveld, Jesse van Kuijk, Daan van Kuijk en Max van Splunteren gingen met de zege aan de haal en finishten overall als veertiende.

De GP Elite-auto met startnummer 934 is in Dubai de snelste in de 992 Pro-klasse. Ⓒ Gruppe C/GP Elite

Het team met Larry ten Voorde (de vervanger van Jos Verstappen), Thierry Vermeulen, Roger Hodenius en Steven van Rhee eindigde als tweede. Dat viertal had twee keer te kampen met schade na een aanrijding, al viel de vertraging door het snelle werk van de monteurs nog enigszins mee. De derde stek was voor Red Camel-Jordans met onder anderen Jeroen Bleekemolen en wedstrijdorganisator Ivo Breukers.

Het eveneens Nederlandse MP Motorsport finishte in Dubai als tiende in hun Mercedes GT3. Henk de Jong, Daniël de Jong, Bert de Heus en Jaap van Lagen waren daarmee de snelste in hun Pro/Am-klasse. De eindzege ging naar de Audi GT3 van het team MS7 by WRT.

