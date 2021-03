Lewis Hamilton: ’We hebben niet de snelste auto’

„Dit is denk ik wat alle fans al lange tijd wilden. Twee teams zo dicht op elkaar. We moeten nog 22 races. Holy, er is nog een lange weg te gaan”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. „Dat ik hem nog won, omdat Max Verstappen te wijd uit bocht vier kwam, zal niet nog een keer gebeuren. Het is duidelijk dat we beter moeten worden. Op dit moment hebben we niet de snelste auto.”

Hamilton en Mercedes waren Red Bull onder meer de baas door een vroege stop van de uiteindelijke winnaar, een zogeheten undercut bij de op dat moment leidende Verstappen. „We moesten iets speciaals uit de kast halen. Max zat er op het einde zo dicht bovenop. Hij is erg sterk. Pas in de laatste ronde wist ik dat ik hem had. Ik heb ervan genoten.”