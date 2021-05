’Gelukkige Neymar verlengt contract bij Paris Saint-Germain tot 2026’

Tijdens zijn eerste persconferentie in twee jaar zei Neymar vorige week al dat hij ’echt gelukkig’ was bij de club en zinspeelde hij op een mogelijke verlenging van zijn contract.

Hij was echter niet in staat om de ploeg naar een tweede opeenvolgende Champions League-finale te helpen, want PSG werd in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City met een dubbele nederlaag.

Neymars periode in Parijs is wisselvallig. Hij bezorgde zijn club dan wel drie landstitels op rij maar hij is er niet in geslaagd om beslissend te zijn in de Champions League. De Braziliaanse international zei dat hij PSG in 2019 wilde verlaten om terug te keren naar Barcelona, maar bleef uiteindelijk.

De Parijse club wil ook het contract van Kylian Mbappe verlengen, omdat het contract van de 22-jarige Franse aanvaller aan het einde van volgend seizoen afloopt.