Middenvelder ontpopt zich na valse start van 2023 tot sterkhouder van bekerwinnaar PSV Sportieve revanche Joey Veerman: van bank naar podium

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joey Veerman pronkt met de KNVB-beker. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Het bekertoernooi, dat voor Joey Veerman zo teleurstellend begon, eindigde voor de PSV-middenvelder op een podium, waar hij met hitzanger Marco Schuitemaker zijn favoriete nummer ‘De Engelbewaarder’ kon meezingen. De Volendammer was in de kwalitatief schrale bekerfinale, waarin PSV andermaal Ajax aftroefde, de beste man op het veld en is in de tweede seizoenshelft uitgegroeid tot een sterkhouder, terwijl het plaatje er nog maar vier maanden geleden heel anders uitzag.