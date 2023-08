’Ik noem ze hier op het WK allemaal kleine pitbulls’

WELLINGTON - Na een half jaar te hebben rondgekeken in de keuken van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, treedt Nigel de Jong in Wellington, vrijdag het decor van het WK-duel tussen de Oranje Leeuwinnen en Spanje, voor de eerste keer als technisch directeur in de openbaarheid.

Nigel de Jong kijkt met genoegen naar de training in Wellington. Ⓒ Soccrates