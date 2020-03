KNVB laat beslissing overige duels aan veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio Brabant besloot dinsdag om de wedstrijden in Noord-Brabant te verbieden, wat betekent dat TOP Oss - FC Den Bosch (gepland voor vrijdag), PSV - FC Emmen, Willem II - sc Heerenveen (beide zaterdagavond), RKC Waalwijk - FC Groningen (zondag) en ook Jong PSV - Go Ahead Eagles (maandag) worden uitgesteld.

Tot een algehele afgelasting vanwege het coronavirus komt het vooralsnog niet. „We volgen daarin de beslissingen van de betreffende veiligheidsregio’s”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

In de eerste divisie hebben de Brabantse clubs Helmond Sport, FC Eindhoven en NAC Breda voor vrijdag een uitwedstrijd op het programma staan. Ajax en Feyenoord, clubs uit de eredivisie die bij hun wedstrijden fans uit het hele land trekken, spelen zondag tegen respectievelijk FC Twente (in Amsterdam) en Sparta (in Rotterdam op Het Kasteel).

De KNVB ontvangt woensdag in Zeist vertegenwoordigers van alle betaaldvoetbalclubs, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. Dan wordt onder meer gesproken over de gevolgen van de afgelastingen in Brabant en de mogelijke scenario’s voor als er nog meer maatregelen volgen.

De bond beslist woensdag ook wat de maatregelen, die genomen worden om verspreiding van het coronavirus in te dammen, voor gevolgen hebben voor het amateurvoetbal.